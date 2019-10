Rússia critica possível intervenção dos EUA na Síria

publicidade

A política dos Estados Unidos na Síria ameaça "inflamar" a região, alertou nesta quarta-feira o ministro russo das Relações Exteriores, Serguei Lavrov, num momento em que a Turquia prepara uma intervenção contra os curdos. Os curdos da região "estão muito preocupados" após o anúncio dos Estados Unidos de retirar suas tropas da área e "temem que essa situação inflame a região.



É preciso evitar isso a qualquer custo", disse Lavrov, em viagem no Cazaquistão. O ministro denunciou as "contradições" dos Estados Unidos e sua "incapacidade de obter compromissos" das partes, e lembrou que Washington "violou suas promessas várias vezes" na Síria. Segundo Lavrov, o apoio de Washington aos curdos na Síria causou nos últimos anos "a ira dos povos árabes que vivem nessas terras". "É um jogo perigoso", alertou.



A Turquia disse na terça-feira que estava prestes a iniciar uma operação na Síria contra a milícia curda das Unidades de Proteção do Povo (YPG). A princípio, Trump pareceu autorizar essa operação, mas depois modificou seu discurso e ameaçou "destruir a economia turca" se Ancara "exceder os limites". Os curdos foram aliados dos americanos e decisivos na campanha que acabou com o grupo Estado Islâmico, mas são considerados "terroristas" por Ancara.