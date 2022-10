Rússia lança mísseis em área residencial ucraniana; há mais de dez mortos

publicidade

Militares russos atacaram a cidade de Zaporizhzhia, no sudeste da Ucrânia, com 12 mísseis neste domingo, disseram autoridades locais, ao reportar a morte de pelo menos 12 pessoas.

Três mísseis destruíram várias casas isoladas em um subúrbio da cidade. Uma das moradoras do subúrbio, Lyudmyla, de 38 anos, disse à Reuters que acordou ouvindo três explosões à 1h30min (horário de Brasília). "Houve um rugido, as portas... Meu irmão veio gritando: 'Acordem as crianças!' Acordei as crianças, coloquei-as todas em uma cama e as cobri com tudo o que pude encontrar", disse ela, acrescentando que seu telhado e uma janela foram danificados pela explosão.

Seu filho de dez anos, Bohdan, também disse que um barulho alto o acordou, depois que sua mãe o cobriu com os braços. Bohdan acrescentou que não entende por que a Rússia atacou seu bairro com mísseis. "Operação especial? Eu não acho que esta é uma operação especial. Como, o que... eu não sei como transmitir isso. Olhar como eles chamam isso... Esta definitivamente não é uma operação especial."

A cidade de Zaporizhzhia, a cerca de 52 km de uma usina nuclear russa que é a maior da Europa, tem sofrido bombardeios frequentes nas últimas semanas.