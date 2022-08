Rússia nega ter "armas pesadas" na central ucraniana de Zaporizhzhia

publicidade

O ministério da Defesa da Rússia negou nesta quinta-feira que seu exército armazene "armas pesadas" para central nuclear de Zaporizhizha, na Ucrânia, alvo recente de bombardeios. "As tropas russas não têm armas pesadas no complexo da central nem nas áreas próximas. Há apenas unidades responsáveis pela segurança", afirmou o ministério em um comunicado.

"As Forças Armadas russas tomam todas as medidas necessárias para garantir a segurança da central nuclear de Zaporizhzhia", acrescenta a nota. Também acusou Kiev de planejar uma "provocação" para quinta-feira no local, durante a visita à Ucrânia do secretário-geral da ONU, Antonio Guterres.

Moscou acredita que as unidades de artilharia ucranianas pretendem atirar contra a central para depois acusar a Rússia de provocar um acidente nuclear. Rússia e Ucrânia trocam acusações desde o fim de julho sobre os recentes bombardeios contra a maior central nuclear da Europa, que provocaram o temor de uma catástrofe.

Kiev acusa Moscou de armazenar armas pesadas na central e de usar o local como plataforma de disparos contra as posições de seu exército, mas o Kremlin nega. As tropas russas tomaram o controle da central no início de março, pouco depois do início da invasão da Ucrânia em 24 de fevereiro.

Para garantir a segurança do local e permitir uma missão de inspeção, Antonio Guterres e o governo dos Estados Unidos anunciaram uma proposta na semana passada para estabelecer uma zona desmilitarizada ao redor da central.

