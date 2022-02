Rússia pede aos EUA que parem de alimentar as tensões com o envio de tropas

publicidade

O governo da Rússia pediu aos Estados Unidos que parem de alimentar a crise sobre a Ucrânia, um dia depois da decisão americana de enviar 3 mil soldados adicionais ao leste da Europa.

"Estamos pedindo a nossos sócios americanos que parem de alimentar as tensões", afirmou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, para quem a decisão de Washington apenas "piora" a situação e a "preocupação da Rússia (...) está perfeitamente justificada".

O Pentágono confirmou nessa quarta-feira que vai transferir mil soldados da Alemanha para a Romênia, enquanto outros 2 mil vão viajar dos Estados Unidos ao leste europeu, principalmente para a Polônia.

As tropas se somam aos 8,5 mil militares em prontidão desde o fim de janeiro por Washington para ser mobilizados como parte da Força de Resposta Rápida da Otan caso seja necessário. "Enquanto o presidente russo, Vladimir Putin, agir agressivamente, iremos garantir aos nossos aliados da Otan no leste europeu que estamos ali", ressaltou o presidente americano, Joe Biden, após o anúncio do envio de soldados.

