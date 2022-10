Rússia se apropria da usina nuclear ucraniana de Zaporizhzhia

publicidade

A Rússia tomou formalmente a usina nuclear de Zaporizhzhia, no sul da Ucrânia, que as forças de Moscou ocupam há meses, de acordo com um decreto assinado pelo presidente Vladimir Putin e publicado nesta quarta-feira (5). "O governo deve garantir que as instalações nucleares da usina sejam aceitas como propriedade federal", diz o decreto, publicado dias antes de uma possível visita à Rússia do diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), Rafael Grossi.

A fábrica, a maior da Europa, está localizada na região de Zaporizhzhia, um dos territórios ucranianos que a Rússia anexou formalmente na semana passada. A usina fica próxima à linha que separa os territórios controlados por Kiev e os ocupados por Moscou. "O governo deve garantir que as instalações nucleares da usina [...] sejam aceitas como propriedade federal", afirma o decreto russo.

Depois que a gestão administrativa da usina foi transferida para os russos na quarta-feira, a operadora nuclear ucraniana Energoatom ficou indignada com "a criação de pseudo-empresas com nomes de empresas ucranianas". A decisão russa mostra "a agonia do mundo imaginário louco do país agressor", criticou a Energoatom.

Rússia e Ucrânia acusam-se mutuamente de bombardear o complexo há vários meses. Os ataques levantam temores sobre a possibilidade de uma catástrofe nuclear semelhante à que ocorreu em Chernobyl em 1986.

Veja Também