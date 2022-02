Rússia tenta tomar aeroporto militar perto de Kiev

publicidade

O Exército ucraniano anunciou, nesta quinta-feira (24), que acontecem combates pelo controle de um aeroporto militar em Gostomel, localizado poucos quilômetros a noroeste de Kiev. O anúncio foi feito pelo chefe das Forças Armadas ucranianas, Valery Zaloujny. Segundo imagens publicadas nas redes sociais, a infraestrutura teria sido atacada por vários helicópteros.

A situação também é "tensa" no sul do país, onde combates estão sendo travados pelas cidades de Genitchesk, Skadovsk e Chaplynka, na região de Kherson, perto da Crimeia.

O aeroporto de Gostomel, próximo ao aeroporto de Antonov, está localizado ao norte de Kiev e por enquanto é o local mais próximo da capital que as forças russas chegaram desde o início da invasão.

Alexander Kovtonenko, um civil de 30 anos que mora perto do local, disse que dois aviões de guerra dispararam mísseis contra as tropas ucranianas. "Depois houve tiros. Durou três horas", contou à AFP. "Mais tarde, mais três aviões chegaram e o tiroteio recomeçou", acrescentou.

A emissora americana CNN mostrou imagens de tropas russas no aeroporto e um jornalista disse que eles falaram com os militares. Mais cedo, os guardas de fronteira ucranianos confirmaram que tanques russos entraram no país pelo sul da fronteira ucraniana-bielorrussa e seguiram em direção a Kiev.

