Refugiados fogem de escalada dos combates nos arredores de Kiev

Dezenas de pessoas estão fugindo nesta quinta-feira de uma escalada dos combates em uma área de intensos confrontos nos arredores de Kiev, onde a Ucrânia afirma estar afastando as forças russas, informaram jornalistas da AFP.

Na cidade de Irpin, nos arredores da capital ucraniana, foram ouvidos bombardeios e havia colunas negras de fumaça, disse uma equipe da AFP no local. Moradores relataram que suas casas foram incendiadas devido à escalada da violência, forçando as pessoas que até agora ainda podiam ficar em Irpin, apesar da devastação, a fugir.

Os projéteis também incendiaram um armazém perto de um prédio residencial no oeste da capital ucraniana, onde civis se abrigaram atrás de um supermercado, informaram jornalistas da AFP. O prefeito, Vitali Klitschko, afirmou na quarta-feira que quase toda Irpin está sob o controle de soldados ucranianos, depois que eles conseguiram expulsar as tropas russas.

Leonid Markevich, um empresário de 55 anos que fugiu de sua casa nos arredores de Irpin, disse à AFP que "as casas foram destruídas e apenas permaneceram os porões". "Todas as manhãs, todos os dias, todas as noites, os russos lançam a ofensiva e todos os dias nossos homens os fazem sair. Portanto, há bombardeios pesados todos os dias e todas as noites", disse.

Veículos de emergência levaram as pessoas que estavam em Irpin a um centro de recepção onde a polícia verificou suas bagagens e documentos, antes de permitir que embarcassem em ônibus de evacuação. Entre os deslocados estavam crianças, em meio a um êxodo em que as pessoas carregavam o que podiam carregar, inclusive seus animais de estimação.

Irpin tem sido palco de alguns dos combates mais ferozes da guerra e muitos de seus habitantes fugiram. Em uma esforço de impedir o avanço dos russos, as forças ucranianas cortaram uma ponte da cidade. Após o início da invasão, as tropas russas foram rapidamente estacionadas nos arredores de Kiev, mas suas tentativas de cercar e entrar na cidade falharam.

A Ucrânia afirma que está aumentando a contra-ofensiva nas áreas ao redor de Kiev. De acordo com o prefeito de Kiev, as forças ucranianas também assumiram o controle da pequena cidade de Makariv, a cerca de 50 quilômetros a oeste da capital. "Preferimos morrer a nos ajoelhar diante dos russos ou nos render aos invasores", disse o ex-boxeador na quarta-feira.

