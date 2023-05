Rei Charles III e rainha Camilla saúdam a multidão no Palácio de Buckingham

publicidade

O rei Charles III e a rainha Camilla, ao lado de vários integrantes da família real britânica, apareceram na sacada do Palácio de Buckingham, neste sábado (6), para acenar para os súditos neste sábado, após a cerimônia de coroação no Reino Unido.

Com suas coroas e trajes cerimoniais, os reis foram acompanhados pelo herdeiro do trono, William, e sua esposa, Kate. O príncipe Harry, filho mais novo de Charles III, e Andrew, irmão do monarca, ambos afastados da família real, não estavam presentes.

Em virtude do mau tempo em Londres, o cerimonial foi reduzido e o show aéreo foi menor do que o planejado. Uma chuva caiu sobre a capital britânica durante toda a manhã.

SAUDAÇÃO 👑 | Rei Charles III e rainha Camilla acenam para a multidão no Palácio de Buckingham



(📹 Jeremy AUDOUARD / AFPTV / AFP) pic.twitter.com/MSndY1zdpl — Correio do Povo (@correio_dopovo) May 6, 2023

Charles III foi coroado neste sábado (6) ao lado de sua esposa, Camilla, em uma cerimônia solene e suntuosa, única na Europa, um evento que não acontecia no Reino Unido há 70 anos.

Na imponente Abadia de Westminster, no centro de Londres, o arcebispo de Canterbury, Justin Welby, líder espiritual da Igreja da Inglaterra, colocou na cabeça do monarca de 74 anos a coroa de Santo Eduardo, que não era utilizada desde a coroação, em 1953, de sua mãe, que faleceu em setembro do ano passado.

A multidão reunida nas ruas de Londres, apesar da chuva, aplaudiu e comemorou o momento.

A rainha Camilla foi coroada imediatamente depois.

Sentados na primeira fileira da abadia, os herdeiros da coroa, William e Kate, de 40 e 41 anos, acompanharam a cerimônia religiosa, pontuada por cânticos de corais, sermões e leituras do Evangelho, concebida de acordo com um ritual de grande pompa que praticamente não mudou nós últimos mil anos.

Quase 2.300 convidados estavam no templo, incluindo a primeira-dama dos Estados Unidos, Jill Biden, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, assim como centenas de representantes da sociedade civil britânica.

O príncipe Harry, filho mais novo de Charles, que mantém uma relação tensa com a família real, sentou discretamente ao lado dos primos na terceira fileira, sem a esposa Meghan Markle, que ficou na Califórnia com os dois filhos do casal.

"Deus salve o rei Charles!", afirmaram os presentes para marcar o início da cerimônia, depois que Charles III, de 74 anos, e Camilla, de 75, entraram com as capas cerimoniais na abadia, após uma breve procissão de carruagem que começou no Palácio de Buckingham.

Com a mão na Bíblia, o rei prestou juramento. Em seguida, na parte que é considerada a mais sagrada da cerimônia, o arcebispo Welby ungiu as mãos, o peito e a cabeça do monarca, que estava escondido da vista do público por uma tela.

Em substituição à tradicional homenagem dos aristocratas, o religioso convidou todas as pessoas, onde quer que estivessem assistindo ou ouvindo a coroação, a jurar lealdade ao novo rei, uma novidade histórica que pretendia democratizar a cerimônia, mas que provocou fortes críticas do movimento contrário à monarquia.



Foto: Carlos Jasso / AFP

