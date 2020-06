Reino Unido deve "assumir consequências" da relação pós-Brexit com UE, diz Merkel

publicidade

O Reino Unido terá de "assumir as consequências" de um relacionamento econômico mais fraco com a União Europeia (UE), após o processo do Brexit - disse a chanceler alemã, Angela Merkel, neste sábado. A líder alemã endureceu o tom, no momento em que as negociações para um acordo sobre futuras relações se encontram paralisadas.

Embora o governo do primeiro-ministro britânico, o conservador Boris Johnson, queira definir qual será sua posição após a saída do país da UE, "então, é claro, ele terá que assumir as consequências, a saber: uma relação econômica menos estreita", afirmou Merkel, em entrevista a jornais da rede Europa, entre eles o francês "Le Monde".

O Reino Unido deixou a UE em 31 de janeiro. Agora, negocia com Bruxelas, na tentativa de estabelecer uma relação comercial vantajosa com o bloco europeu ao término do período de transição, que termina no fim do ano. A Alemanha assume em 1º de julho a presidência rotativa de seis meses do Conselho da União Europeia.

"Devemos nos livrar da ideia de que somos nós quem definimos o que o Reino Unido vai querer", disse a chanceler, que sempre trabalhou para evitar um Brexit duro. "O Reino Unido define, e nós, como uma UE de 27 [Estados-Membros], damos a resposta apropriada", acrescentou. "Se o Reino Unido não quiser uma regulação comparável à da Europa em termos de meio ambiente, mercado de trabalho, ou normas sociais, nossas relações serão menos fortes", frisou.