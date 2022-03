Reino Unido sanciona 386 deputados russos por invasão da Ucrânia

O governo britânico incluiu nesta sexta-feira 386 membros da Duma, a Câmara Baixa do Parlamento russo, em sua lista de pessoas e entidades sancionadas como resultado da invasão da Ucrânia, por terem apoiado essa agressão militar.

Esses legisladores votaram em fevereiro para reconhecer as repúblicas separatistas de Lugansk e Donetsk, no leste da Ucrânia, fornecendo um pretexto para a guerra, disse o Ministério das Relações Exteriores britânico ao anunciar as sanções.

Mais de 2,5 milhões de pessoas fugiram da Ucrânia, incluindo 116 mil cidadãos de terceiros países, desde o início da invasão russa em 24 de fevereiro - informou a ONU nesta sexta-feira.

"O número de refugiados procedentes da Ucrânia chegou tragicamente a 2,5 milhões hoje. Também consideramos que 2 milhões de pessoas estão deslocadas dentro da Ucrânia", tuitou o alto comissário das Nações Unidas para os Refugiados, Filippo Grandi. "Milhões de pessoas se veem obrigadas a deixarem suas casas por esta guerra sem sentido", acrescenta Grandi.

The number of refugees from Ukraine — tragically — has reached today 2.5 million.



We also estimate that about two million people are displaced inside Ukraine.



Millions forced to leave their homes by this senseless war.