Reservas de material médico estão quase no fim no Afeganistão, alerta OMS

A Organização Mundial da Saúde (OMS) alertou, nesta sexta-feira, que as reservas de material médico vão se esgotar em poucos dias no Afeganistão, para onde espera enviar ajuda pelo aeroporto de Mazar-i-Sharif. "Restam apenas alguns dias de reservas de material médico e estudamos todas as possibilidades para fazer chegar mais medicamentos ao país", declarou o diretor do programa da OMS de Gestão de Emergências Sanitárias para o Mediterrâneo oriental, Rick Brennan, durante uma entrevista coletiva on-line realizada do Cairo.

Um dia depois dos atentados no aeroporto de Cabul, que deixaram 85 mortos, Brennan afirmou que as duas prioridades da organização são garantir a segurança do pessoal humanitário e a continuidade dos serviços de saúde essenciais, em especial para as pessoas mais vulneráveis, mulheres e crianças.

A OMS conta com funcionários em todas as 34 províncias afegãs, encarregados do monitorar a situação em matéria de saúde. "A boa notícia é que, das 2,2 mil unidades de saúde que monitoram, 97% continuam abertas e funcionam", relatou Brennan.

Em contrapartida, "o material médico está se esgotando rapidamente", e é difícil fazer a ajuda chegar ao Afeganistão. A OMS disse esperar encontrar soluções nos próximos dias com a colaboração do governo do Paquistão.

"No momento, o aeroporto de Cabul não é uma opção. Por isso, provavelmente, usaremos o aeroporto de Mazar-i-Sharif, com um primeiro voo possivelmente nos próximos dias", explicou Brennan. Uma das principais do Afeganistão, Mazar-i-Sharif fica no norte do país.