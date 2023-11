Restabelecimento da energia na cidade de São Paulo será gradual

publicidade

O restabelecimento de energia na cidade de São Paulo será gradual, e ainda pode levar tempo, afirmou a Enel Distribuição São Paulo. Segundo a empresa, as chuvas que atingiram a capital na tarde de ontem afetaram a distribuição principalmente na zona Sul e Oeste "danificando trechos inteiros da rede de distribuição em diversos pontos".

"A companhia reforçou as equipes em campo, nos canais de atendimento e no centro de controle e está trabalhando de forma ininterrupta para normalizar o fornecimento de energia para todos", disse, em nota. Algumas regiões da cidade estão sem energia desde as 16 horas de ontem.

Ainda segundo a companhia, as chuvas e ventos que chegaram a derrubar árvores em diversos pontos da cidade vão exigir a reconstrução de muitos trechos da rede. A concessionária classificou os reparos como "complexos".

Atendimento

Diversos consumidores também reclamaram da dificuldade de contato com a companhia por meio de telefone. De acordo com a assessoria da empresa, a orientação seria priorizar os canais digitais. "O call center apresenta lentidão em função do alto volume de chamados". "Os canais digitais da companhia app Enel São Paulo e agência virtual do site estão funcionando normalmente".