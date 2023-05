Síria retorna à Liga Árabe 11 anos após ter sido suspensa

publicidade

Os ministros das Relações Exteriores dos países da Liga Árabe decidiram neste domingo no Cairo reintegrar a Síria à organização, mais de 11 anos após a exclusão do regime de Damasco devido à repressão de uma revolta popular, que resultou em uma guerra longa e violenta.

"As delegações do governo da República Árabe Síria voltarão a participar nas reuniões da Liga Árabe", afirma o texto aprovado por unanimidade pelos ministros em uma reunião a portas fechadas na sede da organização no Cairo.

Em novembro de 2011, a entidade de 22 países membros suspendeu Damasco em consequência da violenta repressão aos protestos pacíficos que haviam começado no início daquele ano e resultaram em uma guerra: o conflito provocou 500.000 mortes, o deslocamento de milhões de pessoas e a destruição das infraestruturas e da indústria do país.

Apesar de uma redução nos combates, ao menos em sua maior parte, grandes áreas do norte do país continuam fora do controle do governo e ainda uma solução política para o conflito de 12 anos ainda não foi alcançada.

