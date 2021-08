Saldo de vítimas de terremoto no Haiti sobe para 724 mortos

publicidade

Pelo menos 724 pessoas morreram no poderoso terremoto que abalou o Haiti, disseram as autoridades neste domingo, atualizando o número de vítimas da catástrofe.

Outras 2.800 pessoas ficaram feridas no tremor de magnitude 7,2 que ocorreu na manhã de sábado, informou a agência de proteção civil do país.

Um novo terremoto atingiu o Haiti, sobretudo na cidade de Jacmel, na noite desse sábado, com magnitude moderada (de 5,8), segundo informações do EMSC, o Centro Sismológico Europeu do Mediterrâneo.

Ariel Henry, primeiro-ministro haitiano, declarou estado de emergência e se posicionou sobre o acontecimento, pedindo à população por um “espírito de solidariedade e compromisso de todos os haitianos”.

