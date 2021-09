Sanofi vai suspender o desenvolvimento de sua vacina anticovid de RNA mensageiro

publicidade

O laboratório francês Sanofi anunciou nesta terça-feira (28) vai interromper o desenvolvimento de sua vacina de RNA mensageiro contra a Covid-19, mas prosseguirá com a pesquisa de outra vacina contra o vírus, atualmente em fase de testes clínicos. Apesar dos resultados intermediários positivos para as fases 1 e 2 dos testes de sua vacina de tecnologia de RNA mensageiro, a Sanofi considera que esta chegaria muito tarde ao mercado: até o fim do ano a produção de vacinas anticovid deve alcançar 12 bilhões de doses.

Os resultados da fase 3 de sua outra vacina, baseada em uma proteína recombinante e desenvolvida com a britânica GSK, são aguardados para até o fim de 2021. "A necessidade não é criar novas vacinas contra a covid-19 de RNA, e sim de dotar a França e a Europa de um arsenal de vacinas de RNA mensageiro para uma próxima pandemia, para novas patologias", declarou à AFP Thomas Triomphe, vice-presidente do setor de vacinas da Sanofi.

Em consequência, a Sanofi não desenvolverá a fase 3 para esta vacina "pois não há uma necessidade de saúde pública de ter outra vacina de RNA mensageiro", completou.

