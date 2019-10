Santiago terá novo toque de recolher nesta segunda-feira

publicidade

Em razão de mais um protesto nesta segunda-feira, foi decretado um novo toque de recolher para a região Metropolitana de Santiago, no Chile. A medida ocorre após um fim de semana de violentas manifestações, nas quais pelo menos 11 pessoas morreram. Apenas nesta segunda, 97 pessoas foram presas na região de Santiago.

O toque de recolher começa a valer às 20h em Santiago e vale até as 6h de terça-feira. Das 15 regiões chilenas que decretaram estado de emergência, sete – incluindo Valparaíso – terão a medida nesta segunda-feira.

Em Santiago, milhares de pessoas se concentraram na praça Baquedano, na região central da capital, nesta segunda. O ato transcorreu de maneira pacífica. No entanto, aulas em universidades nas proximidades foram suspensas nesta segunda-feira.

Das linhas do metrô, apenas uma estava em funcionamento. Ainda assim, oito estações fecharam no decorrer do dia. No fim de semana, atos de vandalismo foram registrados em estações do metrô da capital chilena. Apesar do reforço em linhas de ônibus, as paradas estavam cheias na cidade.