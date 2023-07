Situação provocada por incêndios florestais melhora na Grécia

publicidade

A situação provocada pelos incêndios florestais que afetam há mais de uma semana as turísticas ilhas gregas de Rodes, Corfu e Eubeia, assim como o centro do país, "está melhorando", afirmou o Corpo de Bombeiros da Grécia nesta sexta-feira(28). "No momento não temos nenhum foco ativo, o panorama está melhorando, mas continuamos em pé de guerra para conter os incêndios", disse à AFP um porta-voz da assessoria de imprensa dos bombeiros.

Na quinta-feira, um incêndio declarado nos arredores de Volos, no centro-este da Grécia, atingiu uma base da Força Aérea em Nea Anchialos, causando explosões em um depósito de munições. Mais de 130 pessoas foram evacuadas de um porto próximo. As chamas na base estavam sob controle nesta sexta e os habitantes começaram a retornar.

A Grécia é um dos países da bacia do Mediterrâneo mais afetados pela excepcional onda de calor e os incêndios florestais que atingem amplas regiões do hemisfério norte desde o início do verão boreal (inverno no Brasil). As turísticas ilhas de Rodes, Corfu e Eubeia foram especialmente afetadas e, desde quarta-feira, também a região de Tessália, no centro.

Em Rodes, no mar Egeu (sudeste), os bombeiros, apoiados por aviões, continuam tentando apagar o fogo, especialmente no sul e leste da ilha. Os incêndios mataram até agora quatro pessoas e queimaram quase 50 mil hectares de floresta e vegetação. As temperaturas, que subiram até 46 °C, começaram a baixar na quinta. Nesta sexta, a previsão é que não superem 37 °C, segundo o centro meteorológico nacional EMY, que prevê, no entanto, ventos de até 60km/h.

