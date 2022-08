Sobe para 21 o número de mortos em ataque jihadista a hotel na Somália

publicidade

O saldo do ataque dos jihadistas do grupo Al Shabab a um hotel em Mogadíscio, concluído no início da manhã deste domingo após 30 horas, subiu para 21 civis mortos, anunciou o ministro da Saúde da Somália.

"O Ministério da Saúde confirmou até agora 21 mortos e 117 feridos" no ataque ao hotel Hayat, na capital somali, que começou na noite de sexta-feira, disse o ministro Ali Haji Adan.

