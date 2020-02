Sobe para 258 número de mortes por novo coronavírus

publicidade

O número de mortos na China pelo novo coronavírus subiu para 258, após as autoridades da província Hubei confirmarem 45 vítimas fatais nas últimas 24 horas. No relatório diário, a comissão de saúde da província, a mais afetada pela epidemia, indicou que o contágio em Hubei continua crescendo, com 1.347 novos casos diagnosticados. E todo país foram registrados mais 10.000 infectados pelo vírus.