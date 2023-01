publicidade

O número de mortos em um ataque de míssil russo no sábado contra um prédio de apartamentos na cidade de Dnipro, no sudeste da Ucrânia, subiu para 30 neste domingo, 15, informou o serviço nacional de emergências, enquanto equipes de resgate lutavam para tirar sobreviventes dos escombros.

Sobe para 30 número de mortes em ataque a prédio em Dnipro, na Ucrânia



Equipes de emergência trabalharam durante a noite gelada e todo o dia anterior no prédio residencial de vários andares, onde as autoridades disseram que cerca de 1.700 pessoas viviam antes do ataque de sábado.

O número de mortos relatado tornou-o o ataque mais mortal em só um lugar desde um ataque em 30 de setembro na região de Zaporizhzhia da Ucrânia.

A Rússia também alvejou a capital, Kiev, e a cidade de Kharkiv, no nordeste, em um ataque generalizado, encerrando uma pausa de duas semanas nos ataques aéreos que lançou contra a infraestrutura de energia e centros urbanos da Ucrânia quase semanalmente desde outubro.

O governo russo reconheceu no domingo os ataques com mísseis, mas não mencionou o prédio de apartamentos em Dnipro. O país nega repetidamente ter alvejado civis na guerra.

A Rússia disparou 33 mísseis de cruzeiro no sábado, dos quais 21 foram abatidos, segundo o general Valerii Zaluzhny, comandante-em-chefe das forças armadas ucranianas.

O míssil que atingiu o prédio de apartamentos foi um Kh-22 lançado da região de Kursk, na Rússia, disse o comando militar da Força Aérea, acrescentando que a Ucrânia não possui um sistema capaz de interceptar esse tipo de arma.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, informou que pelo menos 73 pessoas ficaram feridas e 39 pessoas foram resgatadas até a tarde de domingo. O governo da cidade em Dnipro disse que 43 pessoas foram dadas como desaparecidas.