Sobe para 79 o número de feridos em explosão de fábrica de fogos na Rússia

publicidade

Ao menos 79 pessoas ficaram feridas neste sábado em uma explosão em uma grande fábrica de explosivos do centro da Rússia, informaram autoridades russas. A explosão aconteceu na fábrica Kristall, em Dzerzhinsk, uma cidade que fica 400 km ao leste de Moscou. Cinco prédios do complexo industrial e cerca de 180 casas foram danificados pela explosão, segundo autoridades municipais. O número divulgado pela agência TASS no período da manhã informava que, ao menos, 38 estavam feridos.

"Segundo as últimas informações, 79 pessoas pediram assistência médica após a explosão em Kristall: 38 funcionários e 41 habitantes da cidade", informou um porta-voz do Ministério da Saúde.

Representantes da fábrica afirmaram à agência Interfax que cinco pessoas estavam trabalhando no local no momento da explosão e foram retiradas de modo seguro.