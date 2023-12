Sul da Alemanha é parcialmente paralisado por fortes nevascas

publicidade

Fortes nevascas causaram caos na Baviera, sul da Alemanha, especialmente em Munique. Após suspender os voos até às 12h (8h no horário de Brasília), o aeroporto da cidade Munique anunciou que, "devido à persistente nevasca", estenderia a medida até às 6h (3h no Brasil) de domingo.

Um porta-voz informou à AFP que 760 voos serão afetados.

Mais de 40 centímetros de neve caíram durante a noite em Munique, conforme indicado pelos serviços meteorológicos neste sábado.

A polícia da cidade aconselhou os moradores a evitarem "deslocamentos desnecessários", por conta das "nevascas excepcionalmente intensas".

A chegada intensa do inverno boreal também perturbou o tráfego ferroviário.

De acordo com a principal empresa ferroviária da Alemanha, Deutsche Bahn, os trens não podiam acessar a estação central de Munique, e também eram esperados cancelamentos ou atrasos no restante do sul da Alemanha durante o dia.

Grande parte do transporte público - ônibus, trens suburbanos e bondes - também não funcionava na capital da Baviera, de acordo com a empresa de transporte público de Munique (MVG).

A partida entre o Bayern Munique e o Union Berlin, pela 13ª rodada do campeonato alemão, originalmente marcada para às 14h30 GMT (11h30 no horário de Brasília) deste sábado, foi adiada principalmente devido à neve acumulada no teto do estádio Allianz Arena.

Nos últimos dias, uma grande parte da Alemanha enfrentou neve e temperaturas negativas.

Segundo o serviço meteorológico alemão, as nevascas mais intensas são esperadas neste sábado em Allgäu, no sul da Baviera, mas as precipitações devem diminuir gradualmente no final da tarde.



Foto: Ina Fassbender / AFP