Supertufão Noru chega às Filipinas com ventos de quase 200 km/h

Com ventos de quase 200 km/h, o supertufão Noru chegou às Filipinas neste domingo, levando ao fechamento do tráfego marítimo, à suspensão de voos em Manila e à evacuação de algumas localidades.

As Filipinas são regularmente atingidas por tempestades, com uma média de 20 tufões por ano. Os cientistas alertam que este fenômeno tende a se agravar por causa do aquecimento global. "Supertufão" é uma categoria dada aos tufões nas Filipinas quando seus ventos excedem 185 km/h.

Noru chegou à ilha de Luzon, a principal do arquipélago, acompanhado de ventos violentos e fortes chuvas. De acordo com o serviço meteorológico filipino, o tufão tocou o solo às 6h30 (horário de Brasília), no município de Bordeaux, nas Ilhas Polillo, que fazem parte da província de Quezon.

Com ventos de 195 km/h, Noru é o tufão mais potente registrado neste ano no país e avança com uma velocidade "sem precedentes", relata o serviço meteorológico. "Pedimos aos moradores de zonas de perigo que atendam aos pedidos de evacuação, quando necessário", declarou o chefe da Polícia Nacional filipina, general Rodolfo Azurin.

Noru chega nove meses depois de outro supertufão ter devastado grandes extensões do país. Sua passagem deixou mais de 400 mortos no centro e no sul do país e centenas de milhares de desabrigados.

A agência meteorológica advertiu sobre perigosas marés, inundações generalizadas e deslizamentos de terra causados pelas fortes chuvas da tempestade. O supertufão pode danificar terras agrícolas na área e inundar cidades.

Em Manila, cidade com cerca de 13 milhões de habitantes, os serviços de resgate esperam chuvas fortes e ventos violentos. “A região da capital está preparada”, garantiu o diretor regional de Defesa Civil, Romulo Cabantac.

Dezenas de voos programados para segunda-feira tendo a capital filipina como saída, ou destino, foram suspensos. As escolas não abrirão amanhã. A previsão é que o tufão perca força, à medida que avança por Luzon, antes de entrar no Mar da China Meridional, na segunda-feira, em direção ao Vietnã.

Na província de Quezon, os habitantes de várias cidades foram retirados de suas casas, relatou Mel Avenilla, do Departamento de Emergências da província. Na vizinha Aurora, os moradores do município de Dingalan também tiveram de buscar abrigo.