Suposta Madeleine McCann revela quanto dinheiro ganhou desde que caso viralizou na internet

Julia Wendell (ou Julia Faustyna), polonesa que afirma ser Madeleine McCann, foi entrevistada no programa de TV americano "Dr. Phill", um dos líderes de audiência nos Estados Unidos. Durante a conversa, Julia revelou detalhes de como têm sido sua vida depois da fama que alcançou após se associar à garota britânica que desapareceu há 16 anos.

A jovem chegou à marca de mais de 1 milhão de seguidores no Instagram antes de desativar suas redes sociais devido às ameaças de morte. Outro recurso que lhe rendeu fama foi aparecer em diversos jornais ao redor do mundo. Essa visibilidade exagerada incitou dúvidas sobre Julia, e as pessoas começaram a questionar na internet se ela estava sendo paga por tudo isso.

Depois que o programa veio ao ar, na segunda-feira (27), Fia Johansson, investigadora particular que está trabalhando com Wendell, se pronunciou em suas redes.

"Não ganhamos um centavo para nos envolvermos com o programa do Dr. Phil, assim como todos as outras mídias. Ninguém da imprensa nos pagou em momento nenhum, e também não pagamos eles por nada. Julia apenas quer contar a verdade", relatou por meio do Instagram.

Agora, Julia aguarda o resultado de um teste de DNA que irá revelar se ela é ou não filha do casal McCann. A jovem diz acreditar ser a criança desaparecida em 2007 por conta de algumas semelhanças com o caso, como memórias de um homem parecido com o principal suspeito e o coloboma no olho direito (mancha na íris ocular).

Porém, mesmo que Julia não seja Madeleine, as investigações devem continuar. A Dra. Johansson afirma que está certa de que Julia foi traficada para a Polônia quando criança, já que a menina não tem muitos documentos e coleciona poucos registros da infância.