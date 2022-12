Tailândia anuncia operação para resgatar 31 desaparecidos após naufrágio

publicidade

A Marinha da Tailândia anunciou nesta segunda-feira uma operação de resgate de 31 pessoas que desapareceram após o naufrágio de um navio na costa perto da costa sudeste do país. "Estamos procurando 31 dos 106 tripulantes do HTMS Sukhothai", anunciou o almirante Pogkrong Montradpalin, porta-voz da Marinha Real Tailandesa.

Os tripulantes "perderam o controle" do navio e este afundou pouco depois da meia-noite devido às fortes marés no Golfo da Tailândia, que danificaram o sistema elétrico da embarcação, afirmou o almirante. O primeiro-ministro, Prayut Chan-o-Cha, anunciou uma investigação sobre a causa do incidente.

"Estou acompanhando de perto as notícias, cinco pessoas estão gravemente feridas", declarou em um comunicado.

Imagens divulgadas pela Marinha mostram o navio inclinado, parcialmente submerso. Setenta e cinco pessoas foram resgatadas e 11 levadas para um hospital em Bang Saphan. A operação de resgate inclui dois helicópteros militares, duas fragatas e um navio anfíbio, de acordo com um comunicado da Marinha.

A Força Aérea Real também ajudou na operação. O Sukhothai HTMS, de fabricação americana, entrou em operação em 1987, de acordo com o centro de estudos US Naval Institute. Várias regiões do sul da Tailândia foram afetadas nos últimos dias por tempestades e chuvas intensas.

Em 2018, uma embarcação que transportava turistas chineses virou nas proximidades da ilha de Phuket, na costa oeste da Tailândia. Mais de 40 pessoas morreram, em uma das maiores tragédias marítimas da história recente do país.

