Taiwan condena Rússia por crise na Ucrânia

A presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, condenou a Rússia, nesta quarta-feira, por seu apoio às regiões controladas pelos separatistas na Ucrânia, afirmando que a crise está sendo usada para prejudicar o moral nesta ilha, há tempos sob ameaça de invasão por parte da China.

Esta ilha governada democraticamente acompanha de perto a situação na Ucrânia, já que a China reivindica soberania sobre Taiwan e prometeu que um dia retomará esse território - à força, se necessário.

A China aumentou a pressão militar, diplomática e econômica sobre Taiwan desde que Tsai Ing-wen chegou ao poder, em 2016, por sua rejeição à posição da China de que a ilha faz parte de seu território.

"Nosso governo condena a violação, por parte da Rússia, da soberania da Ucrânia (...) e convoca todas as partes a continuarem a resolver suas disputas por meios pacíficos e racionais", declarou a presidente.

Tsai destacou que Taiwan e Ucrânia são "fundamentalmente diferentes em termos geoestratégicos, entorno geográfico e na importância que têm na cadeia global de abastecimento", em alusão à posição da ilha na economia mundial por seu papel na indústria de semicondutores.

"No entanto, frente a forças externas que tentam manipular a situação na Ucrânia e afetar o moral da sociedade taiwanesa, todas as unidades do governo devem ficar mais vigilantes", frisou.

No último trimestre de 2021, registrou-se um aumento significativo nas incursões de caças chineses na zona de identificação de defesa aérea de Taiwan.

No ano passado, 969 aviões de guerra chineses penetraram nesta área, mais do que o dobro dos 380 caças que entraram em 2020, segundo um banco de dados compilado pela AFP.

A China tem sido cautelosa a respeito da crise na Ucrânia, mas vem demonstrando um crescente apoio ao presidente russo, Vladimir Putin.