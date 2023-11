Tempestade Ciaran deixa 12 mortos na Europa

publicidade

A tempestade Ciaran provocou pelo menos 12 mortes na Europa e muitas perturbações em vários países, com portos fechados e voos cancelados.

Foram cinco mortos apenas na Toscana, centro-norte de Itália, com chuvas de níveis recordes.

"O que aconteceu esta noite na Toscana tem um nome: mudança climática", afirmou Eugenio Giani, governador da região, que decretou estado de emergência.

Em Florença, "a situação é crítica", alertou o prefeito da cidade turística, Dario Nardella. O rio Arno deve atingir o pico da cheia nesta sexta-feira.

Vários incidentes fatais foram provocados por árvores derrubadas por rajadas de vento: duas vítimas na Bélgica, duas na França, uma na Espanha, uma na Alemanha e outra na Holanda.

Na Espanha, a região mais afetada foi o noroeste do país, em particular a Galícia, onde as autoridades emitiram alerta vermelho, que significa risco extremo, devido aos fortes ventos.

Na costa do País Basco, as ondas podem alcançar de oito a nove metro, segundo a meteorologia.

Mais de 80 voos foram cancelados em 11 aeroportos do país.

Na região costeira de Valência, vários focos de incêndio foram registrados, agravados pelos ventos, segundo os bombeiros. Mais de 800 moradores foram obrigados a abandonar suas casas.

Na cidade belga de Gante morreram, devido à queda de árvores, um menino ucraniano de cinco anos enquanto brincava e uma mulher de 64 que caminhava por um parque com o marido e sua filha, que ficou ferida gravemente.

A tempestade Ciaran provocou a interrupção de parte do tráfego ferroviário em Flandres (norte) e perturbações no restante da Bélgica.

O tráfego marítimo foi afetado na Antuérpia.

Na França, um caminhoneiro morreu em seu veículo no departamento de Aisne (noroeste) após a queda de uma árvore. As autoridades também relataram a morte de um homem que caiu da varanda de sua residência na cidade portuária de Le Havre (norte).

Dezesseis pessoas ficaram feridas no norte da França, incluindo sete bombeiros. Em todo país, a tempestade deixou 47 feridos.

Quase 1,2 milhão de casas ficaram sem energia elétrica na França, sendo 780.000 na região da Bretanha (oeste).

Escolas fechadas

Na Cornualha, sul da Inglaterra, grandes ondas impulsionadas por ventos de 135 km/h afetaram a costa e mais de 8.500 casas ficaram sem energia elétrica. Centenas de escolas em toda a região permaneceram fechadas.

Boa parte do tráfego marítimo a partir do porto de Dover foi suspenso na manhã de quinta-feira e 35 pessoas foram levadas para hotéis na ilha de Jersey durante a noite, já que os ventos de até 160 km/h danificaram casas, segundo a polícia.

A Holanda também alertou para fortes rajadas de vento de até 110 km/h e quase 200 voos foram cancelados no aeroporto Schiphol de Amsterdã.

A Eurostar, que opera trens entre Holanda, Bélgica, França, Alemanha e Reino Unido, alertou que o tráfego "poderia ser perturbado" e aconselhou os passageiros a adiarem suas viagens, se possível.