Terremoto de magnitude 4,7 no oeste de Cuba provoca alarme

publicidade

Um terremoto de magnitude de 4,7 graus foi registrado, nesta terça, a oeste de Cuba, pelo centro sismológico dos Estados Unidos. O tremor causou preocupação e alarme em alguns cidadãos, desacostumados a esses eventos, informou a Defesa Civil.

"Há poucos minutos ocorreu um terremoto perceptível no oeste de Cuba, as coordenadas e sua magnitude estão sendo especificadas pelo Cenais (Centro Nacional de Pesquisas Sismológicas. As pessoas que estavam em prédios altos desceram como medida de proteção. Mantenham a calma", disse a Defesa Civil no Twitter.

O centro de sismologia dos Estados Unidos disse que o tremor de 4,7 graus ocorreu a 10 km de profundidade nas proximidades de Candelaria, na província de Pinar del Rio, 70 km ao oeste de Havana. Já o Cenais, localizado em Santiago de Cuba, no extremo leste da ilha, calculou uma magnitude de 5,1 graus, explicando que "este é o 4º terremoto perceptível do ano 2021".

O tremor, que ocorreu às 11h locais (12h no horário de Brasília), não provocou "danos materiais ou humanos. Recebemos relatos em vários edifícios altos da cidade de Havana, e nas localidades de Candelaria e San Cristóbal na província de Artemisa, várias localidades da Ilha da Juventude", disse o centro cubano.

Susto nos moradores

"Pela primeira vez, tive um susto tremendo. Eu e meu namorado estávamos sentados e a cadeira começou a se mexer, a cortina se moveu, foi tão assustador que eu desci as escadas", disse Rafael Rodríguez, de 34 anos. Yoanki García, de 41 anos, contou que sentiu tontura. "Imediatamente nós saímos correndo pelas escadas".

Os terremotos não são frequentes no oeste cubano e causam preocupação nos vizinhos de Havana, principalmente os que habitam em edifícios altos. Em janeiro de 2020, um forte terremoto de magnitude 7,7 foi registrado nas águas do Caribe e sentido em várias províncias de Cuba, provocando a evacuação de prédios de Havana, sem gerar danos.

Veja Também