Terremoto de magnitude 7,3 detectado ao sul de Vanuatu, no Pacífico

Um terremoto de magnitude 7,3 foi detetado ao sul do arquipélago de Vanuatu, no Oceano Pacífico, às 12h56min GMT (09h56min no horário de Brasília) desta quinta-feira (7), indicou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

O terremoto teve o seu epicentro a cerca de 23 quilômetros ao sul da cidade de Isangel, na ilha de Tanna, e a uma profundidade de 35 quilômetros.

O Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico disse que "ondas perigosas provocadas por este terremoto são possíveis dentro de 300 quilômetros do epicentro ao longo das costas de Vanuatu e Nova Caledônia".

Não houve relatos imediatos de danos.

Terremotos são comuns em Vanuatu, um arquipélago de baixa altitude com 320 mil habitantes que se estende pela região conhecida como Anel de Fogo.

O Anel de Fogo é um arco de intensa atividade tectônica que se estende pelo Sudeste Asiático e pela bacia do Pacífico.

Um terremoto de magnitude 6,7 atingiu o norte de Vanuatu em novembro, e as autoridades alertaram que "pequenas ondas de tsunami" foram detectadas por equipamentos de monitoramento oceânico.

Vanuatu é classificado como um dos países mais suscetíveis a desastres naturais, como terremotos, tempestades, enchentes e tsunamis, de acordo com o relatório anual World Risk Report.