Teste de míssil dos EUA era para conter China, diz secretário

O secretário de Defesa dos Estados Unidos (EUA), Mark Esper, deu a entender que o recente teste com míssil de cruzeiro, feito por seu país tinha como objetivo conter o crescente arsenal de mísseis de alcance intermediário da China. No último domingo, o lado americano testou um míssil de cruzeiro disparado da superfície, que tinha sido proibido pelo Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermediário.

O tratado de controle de armas nucleares entre os Estados Unidos e a Rússia expirou no dia 2 de agosto. Em entrevista à Fox News, nessa quarta-feira, Esper descreveu que, em termos de prioridade, a China é mais importante para o Departamento de Defesa americano do que a Rússia em longo prazo, levando-se em consideração o poderio econômico e as ambições de Pequim. Mark Esper disse: "Nós queremos assegurar que podemos deter o mau comportamento chinês por meio da nossa própria capacidade de atacar em alcances intermediários."

Os Estados Unidos têm minimizado os recentes testes de mísseis de curto alcance da Coreia do Norte. Esper explicou que mísseis de longo alcance são muito preocupantes, acrescentando "ser necessário que Washington enxergue um panorama mais amplo".*Emissora pública de televisão do Japão