Tiroteio em boate gay deixa vários mortos em Colorado Springs, nos Estados Unidos

Um tiroteio em uma boate gay de Colorado Springs, oeste dos Estados Unidos, deixou ao menos cinco mortos e 18 feridos. Segundo a página do Club Q, no Facebook, o local foi vítima de um atirador e de um ataque de ódio (veja mensagem abaixo).

Imagens do local mostram um policial reagindo a tiros contra um grupo, mas ainda não há mais informações do que ocorreu no estabelecimento. "Houve um tiroteio esta noite em um bar. Há 18 feridos e cinco mortos", informou Pamela Castro, porta-voz da polícia local.

Na página do estabelecimento no Facebook os proprietários afirmam que "o Club Q está devastado pelo ataque sem sentido à nossa comunidade". E prosseguem: "Nossas orações e pensamentos estão com todas as vítimas, suas famílias e amigos.

Agradecemos as rápidas reações dos heróicos clientes que subjugaram o atirador e acabaram com esse ataque de ódio." Colorado Springs é uma cidade do estado do Colorado, nos Estados Unidos.

