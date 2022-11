Tiroteio perto de faculdade no Canadá deixa quatro feridos

publicidade

Quatro pessoas foram hospitalizadas após um tiroteio perto de uma faculdade de Montreal, Canadá, na sexta-feira (11). Tiros foram disparados às 17h30min (19h30min em Brasília) em um parque em frente à Collège Montmorency, no subúrbio de Laval, em Montreal, disse à AFP Geneviève Major, porta-voz da polícia canadense.

As quatro pessoas atingidas pelas balas se abrigaram na faculdade e depois foram transferidas para o hospital. Nenhuma delas se encontra em estado grave.

Com cerca de 10.000 alunos e funcionários, a instituição permaneceu fechada até tarde da noite, enquanto a polícia vasculhava a área em busca do agressor.

Pelo Twitter, o major Stephane Boyer informou que uma operação policial estava "em andamento", enquanto imagens de televisão mostravam os pais dos estudantes aglomerados nas próximas à faculdade.

Antes disso, um homem de 19 anos, vestindo um colete à prova de balas, foi detido em uma escola secundária 40 km ao sul de Montreal e acusado de fazer ameaças.

Alunos e funcionários da escola de Saint-Jean-sur-Richelieu disseram à imprensa local que receberam ordens de se trancarem nas salas de aula com as luzes apagadas durante a maior parte do dia, enquanto a operação policial continuava do lado de fora.

O ministro da Segurança Pública da província de Québec, François Bonnardel, disse no Twitter que os alunos "vivenciaram uma situação difícil hoje" e que esperaria os resultados da investigação policial "para entender completamente o ocorrido".