Três centrais nucleares da Ucrânia são reconectadas à rede elétrica

As três centrais nucleares ucranianas sob controle de Kiev foram reconectadas à rede elétrica depois de um corte na quarta-feira provocado pelos bombardeios russos, informou nesta quinta-feira o ministério da Energia. "Após o bombardeio em massa de ontem, os trabalhadores do setor de energia conseguiram reconectar três centrais nucleares à rede de energia elétrica durante a manhã", afirmou o ministério no Telegram. De acordo com a pasta, as instalações devem começar a fornecer energia elétrica durante a tarde de quinta-feira.

Ontem, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse ao Conselho de Segurança da ONU que os ataques aéreos russos contra a rede elétrica ucraniana são um "notório crime contra a humanidade". "Quando temos temperaturas abaixo de zero e dezenas de milhões de pessoas sem abastecimento de energia, sem calefação, sem água, isto é um notório crime contra a humanidade", disse por vídeo ao Conselho, reunido em uma reunião de emergência em Nova York.

Nove meses depois da invasão russa da Ucrânia, em 24 de fevereiro, o presidente Zelensky denunciou a "fórmula de terror" imposta pelas forças armadas de Moscou. Diante de um Conselho de Segurança impotente, Zelenski afirmou que a comunidade internacional não podia "ser refém de um (Estado) terrorista internacional", referindo-se ao poder de veto da Rússia, que bloqueia qualquer resolução contra a ofensiva russa na Ucrânia.

