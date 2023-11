Três mortos em incêndio em edifício ao norte de Paris

publicidade

Três pessoas morreram neste sábado (25) no incêndio de um prédio residencial na periferia norte de Paris e oito ficaram feridas, incluindo uma criança "em emergência absoluta", disseram as autoridades locais.

Segundo fonte policial, o incêndio deflagrou por volta das 02h00 locais no térreo do edifício, junto à Prefeitura da cidade de Stains (39 mil habitantes), a cerca de 15 quilômetros da capital francesa.

No meio da manhã, o fogo já havia sido extinto.

A prefeitura indicou que foi realizada uma grande operação com 24 viaturas e 88 bombeiros.

“Um bombeiro sofreu queimaduras leves durante a operação”, acrescentou a fonte.

Os demais moradores do prédio, evacuados, foram alojados em uma academia.

O Ministério Público abriu uma investigação, que será conduzida pela Polícia Judiciária do departamento, para apurar as causas do incêndio.