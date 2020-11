Tremor é registrado no norte da Argentina, sem causar vítimas ou danos

publicidade

Um terremoto de magnitude 5,9 sacudiu neste domingo uma região montanhosa perto do vilarejo turístico de Humahuaca, 1.670 km ao norte de Buenos Aires, informou o Instituto Nacional de Prevenção Sísmica (Inpres), sem que tenham sido reportados vítimas ou danos.

O movimento telúrico aconteceu a 17 km de profundidade e foi localizado entre as províncias de Jujuy e Salta, mas somente a 34 km ao leste da Quebrada de Humahuaca, local de grande beleza natural e de peregrinação de fiéis, que visitam a igreja de sua praça central.

É também uma atração turística por seus antigos bairros coloniais, no extremo sul do antigo império inca. Um grande monumento homenageia os Heróis da Independência no século XIX.

"Algumas pessoas em repouso o sentem. Objetos pendentes oscilam", relatou o Inpres em alusão ao sismo. O vale de Humahuaca fica a cerca de 2.000 metros de altitude.