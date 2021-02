Tribunal russo condena Navalny por ''difamação''

publicidade

Um tribunal russo condenou o opositor Alexei Navalny, neste sábado, por "difamação" contra um veterano da Segunda Guerra Mundial, uma sentença que se soma à rejeição à sua liberdade determinada horas antes por outra corte. "Navalny cometeu o delito", disse a juíza Vera Akimova, durante a leitura da sentença.

Neste caso, a Promotoria exigiu o pagamento de uma multa de 950.000 (US$ 12.800) e exigiu que uma pena condicional do opositor seja transformada em prisão de regime fechado. O opositor, de 44 anos, foi acusado de ter difundido informações "falsas" e "difamatórias" sobre um veterano de guerra que havia defendido, em um vídeo de campanha no verão passado, um referendo que reforçou os poderes do presidente Vladimir Putin.

Navalny acabou sendo condenado por ter chamado de "traidores" e "vergonha para a nação" os russos que apareciam nesse vídeo pró-Kremlin, anunciou a juíza Vera Akimova. A vitória soviética sobre os nazistas ocupa um lugar central na sociedade russa e é amplamente celebrada pelas autoridades e pela população. Em geral, as críticas aos ex-combatentes não são bem recebidas.

Nas audiências anteriores, Navalny denunciou a submissão da Promotoria e da juíza ao governo, afirmando que a Justiça estava manipulando um homem de 94 anos para reprimir um adversário do Kremlin.