Tripulantes de avião militar americano que caiu no Japão são declarados mortos

Os oito tripulantes do avião militar americano Osprey, que caiu no Japão no final de novembro, foram considerados mortos, informou a Força Aérea dos Estados Unidos nesta terça-feira, 5.

A aeronave CV-22 caiu no dia 29 de novembro, perto da ilha de Yakushima, durante uma missão de treinamento de rotina.

"As Forças Armadas passaram de uma operação de busca e resgate a uma de busca e recuperação" de corpos, considerando que é "pouco provável" que haja sobreviventes, declarou em comunicado o Comando de Operações Especiais da Força Aérea.

Dos oito militares a bordo, "foram recuperados os restos mortais de três", enquanto os corpos de outros três etão em processo de resgate e dois ainda estão sendo procurados, disse a nota.

O Osprey, que pode operar como helicóptero ou aeronave de asa fixa, sofreu uma série de acidentes fatais nos últimos anos.

No final de agosto, três fuzileiros da Marinha americana morreram em um acidente com uma aeronave deste tipo no norte da Austrália.

No ano passado, quatro fuzileiros navais dos Estados Unidos morreram na Noruega a bordo de um Osprey durante exercícios da Otan.