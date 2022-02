Tropas russas e ucranianas combatem perto de depósito nuclear em Chernobil

publicidade

Os exércitos russos e ucranianos combatem, nesta quinta, perto do depósito de resíduos nucleares de Chernobil. As forças de Vladimir Putin chegaram ao local depois de cruzar a fronteira com Belarus. "Os membros da Guarda Nacional que protegem o depósito oferecem uma resistência obstinada", disse o assessor do ministério do Interior ucraniano, Anton Guerashtshenko, no Telegram.

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmou que as tropas de seu país lutam para impedir que as forças russas assumam o controle da usina. "As forças de ocupação russas estão tentando tomar Chernobil. Nossos soldados estão sacrificando suas vidas para que a tragédia de 1986 não volte a acontecer", tuitou Zelensky, em referência ao pior acidente nuclear da história.

Em 26 de abril de 1986, um reator da usina nuclear de Chernobyl explodiu e contaminou até três quartos da Europa, especialmente na União Soviética. Na época, a Ucrânia era uma das 15 repúblicas soviéticas.

Cerca de 350 mil pessoas tiveram que ser evacuadas de um perímetro de 30 km ao redor da usina, que continua sendo uma área proibida. O custo humano ainda é controverso atualmente. Em anos recentes, o local se tornou um destino importante de turismo.