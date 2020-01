Trump afirma que novas sanções contra o Irã já estão em vigor

publicidade

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quinta-feira que as novas sanções impostas ao Irã após ataques com mísseis de Teerã contra bases que abrigam tropas americanas no Iraque já estão em vigor. "Isso já foi feito. Nós as aumentamos. Eram muito graves, mas agora aumentaram substancialmente", disse o chefe de Estado, sem oferecer detalhes.

O Republicano prometeu na quarta-feira, em um discurso à nação, "sanções punitivas adicionais" em retaliação ao ataque, visto por especialistas como uma primeira resposta de Teerã ao assassinato do general Qasem Soleimani em um ataque americano com drones em Bagdá. Em uma fala comedida, ele evitou mencionar retalização bélica.