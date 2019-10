Trump ainda "não sabe" se vai cooperar com investigações

publicidade

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta sexta-feira que ainda não sabe se vai cooperar com o Congresso, no caso de um investigação visando a um julgamento político iniciado pelos democratas para afastá-lo do cargo. "Não sei, vai depender dos advogados", disse o presidente republicano aos jornalistas nos jardins da Casa Branca.



Os democratas que controlam a Câmara dos Representantes estão investigando se Trump abusou de sua posição, pressionando a Ucrânia a coletar informações comprometedoras sobre o ex-vice-presidente Joe Biden. O pré-candidato democrata é, hoje, o mais bem posicionado para disputar as eleições no próximo ano.

De acordo com a imprensa americana, a Casa Branca está disposta a dizer ao Congresso que não vai cooperar com as demandas judiciais de provas e testemunhos.