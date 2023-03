Trump diz que será "preso" na terça e convoca protestos

publicidade

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump anunciou neste sábado (18), em sua rede social Truth Social, que espera ser "preso" na próxima terça-feira (21) e convocou protestos, ante uma possível acusação de suborno pago a uma atriz pornô antes das eleições de 2016.

Referindo-se a um "vazamento" do escritório do procurador do estado de Nova York para o bairro de Manhattan, Trump, que pretende voltar a disputar a Casa Branca em 2024, escreveu em letras maiúsculas: "O principal candidato republicano e ex-presidente dos Estados Unidos Estados da América será preso na terça-feira da próxima semana. Protestem, recuperem nossa nação!".

Na sexta, Trump postou as primeiras mensagens em suas contas restabelecidas no Facebook e no YouTube, mais de dois anos após ter sido banido das plataformas por seu envolvimento na insurreição no Capitólio dos Estados Unidos.

"I'M BACK" ("ESTOU DE VOLTA"), escreveu Trump, ao lado de um vídeo de 12 segundos em que aparece discursando após vencer a eleição de 2016, e dizendo: "Desculpem fazê-los esperar. É um negócio complicado".

