Trump e advogada são multados em quase US$ 1 milhão por ação contra Hillary Clinton

publicidade

Um juiz federal dos Estados Unidos multou o ex-presidente Donald Trump e sua advogada em quase US$ 1 milhão, nessa quinta-feira, por um processo "frívolo", no qual alegaram que Hillary Clinton tentou fraudar a eleição de 2016. O juiz John Middlebrooks observou que Trump, que pretende se candidatar à presidência em 2024, mostrou um "padrão contínuo de mau uso dos tribunais" e abriu o processo "para promover, de maneira desonesta, uma narrativa política".

Rejeitada por Middlebrooks no ano passado, a ação afirmava que Hillary, derrotada por Trump na eleição de 2016, e outros criaram um narrativa falsa de que a campanha do ex-presidente republicano havia conspirado com a Rússia. Trump pediu US$ 70 milhões em danos. Mas o processo "nunca deveria ter sido aberto", declarou o juiz, em sua decisão de 45 páginas. "Sua deficiência como uma reivindicação legal era evidente desde o início. Nenhum advogado razoável deveria tê-la apresentado", acrescentou o juiz.

A decisão também pune a advogada de Trump neste caso, Alina Habba. Ambos terão de pagar o valor imposto por Middlebrooks para cobrir os custos legais dos acusados: US$ 937.989,39. O juiz escreveu que Trump é "um litigante prolífico e sofisticado que usa os tribunais, repetidamente, para se vingar de seus adversários políticos". "Ele é o autor intelectual do abuso estratégico do processo judicial e não pode ser visto como um litigante que segue, às cegas, o conselho de um advogado. Sabia muito bem o impacto de suas ações", acrescentou Middlebrooks.

Veja Também