Ucrânia anuncia abertura de rotas alternativas de navegação no Mar Negro

A Ucrânia anunciou a abertura de rotas alternativas para navios civis que saem de seus portos no Mar Negro. A medida abriria uma saída para as embarcações que ficaram presas nos portos ucranianos desde a invasão russa, em fevereiro de 2022, informou em comunicado a Marinha da Ucrânia.

A implementação dessas rotas faz parte de uma cooperação entre a Ucrânia e a Organização Marítima Internacional (OMI). Ainda assim, não há garantia de que os navios terão segurança. A Marinha ucraniana deixou claro que "em todas as rotas há uma ameaça militar e perigo de minas da Federação Russa".

Questionado sobre se os navios utilizariam o corredor, o porta-voz da Marinha, Oleh Chalyk, reforçou que a rota é voluntária. "Ninguém está forçando ninguém a fazer isso", disse. "A Ucrânia foi forçada a tomar essa decisão e fornecer esta rota. O corredor estava fechado e encontramos uma saída para essa situação", finalizou.

O analista Arlan Suderman, da StoneX, disse que o envolvimento da OMI traz a sensação de proteção sob a lei marítima internacional, "embora a Ucrânia afirme claramente que o risco de minas na água persiste, bem como o de possíveis ataques russos".

O transporte comercial para os principais portos ucranianos no Mar Negro foi encerrado no mês passado, depois que a Rússia se retirou do acordo de exportação de grãos, que garantia a segurança dos navios que transportavam produtos ucranianos.