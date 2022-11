Ucrânia anuncia prorrogação do acordo para exportação de cereais

publicidade

O acordo que permite a exportação de cereais ucranianos pelo Mar Negro foi prolongado por 120 dias, anunciou nesta quinta-feira (17) o ministro ucraniano das Infraestruturas, uma informação confirmada pela Turquia.

"A iniciativa dos cereais do Mar Negro será prolongada por 120 dias", afirmou o ministro Oleksandre Kubrakov."É um passo importante na luta contra a crise alimentar mundial", acrescentou. O acordo chegaria ao fim próximo sábado.

Uma fonte do governo da Turquia, que pediu anonimato, confirmou a renovação do acordo por quatro meses "nas mesmas condições" observadas desde julho. O funcionário disse que todas as partes concordaram que "o acordo prosseguirá por 120 dias nos meses de inverno" (hemisfério norte) e que "novos ajustes" podem ser feitos.

Veja Também

O acordo, conhecido como Iniciativa de Grãos do Mar Negro, permitiu a exportação de mais de 11 milhões de toneladas de cereais dos portos ucranianos em quatro meses. Uma fonte diplomática próxima às negociações também confirmou à AFP que o acordo, com participação da Ucrânia, Rússia, Turquia e ONU, foi renovado.

O secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, expressou "satisfação" com o acordo, que permitirá "a navegação segura da exportação de grãos, alimentos e fertilizantes da Ucrânia", afirma um comunicado enviado à AFP pelo Centro de Coordenação Conjunta (JCC, na sigla em inglês), que supervisiona o transporte de cereais, com sede em Istambul.

Veja Também