Ucrânia assinará acordo sobre grãos apenas com Turquia e ONU

A Ucrânia assinará o acordo de desbloqueio das exportações de grãos apenas com a ONU e a Turquia, e terá uma "resposta militar" no caso de uma "provocação" russa após este acordo. A informação é de um assessor presidencial ucraniano nesta sexta-feira (22).

"A Ucrânia não vai assinar nenhum documento com a Rússia. Assinamos um acordo com a Turquia e a ONU e estamos comprometidos com eles. A Rússia assinará um acordo espelho" com essas duas partes, disse Mikhailo Podoliak no Twitter. O assessor presidencial alertou que a Ucrânia não aceitaria a escolta de navios russos para suas exportações ou a presença de qualquer representante de Moscou em seus portos, e alertou que qualquer "provocação" da Rússia após o acordo receberia uma "resposta militar imediata". "Todas as inspeções de navios de transporte serão realizadas por grupos conjuntos em águas turcas, se necessário", acrescentou.

O Ministério da Infraestrutura da Ucrânia anunciou, por sua vez, que a delegação de Kiev chegou a Istambul para assinar o texto. "A delegação ucraniana liderada pelo ministro da Infraestrutura, Oleksander Kubrakov, chegou a Istambul para negociar uma solução para a questão dos grãos", disse ele no Telegram.

Esta mensagem foi acompanhada por uma foto mostrando os membros da delegação conversando em torno de uma mesa com o secretário-geral da ONU, Antonio Guterres. "O secretário-geral mais uma vez expressou seu apoio ao desbloqueio dos portos ucranianos e garantiu que a segurança é uma prioridade absoluta para a ONU", disse o ministério ucraniano.

O acordo de grãos russo-ucraniano é altamente esperado pela comunidade internacional, já que até 25 milhões de toneladas de grãos foram bloqueadas nos portos ucranianos por quase cinco meses por causa da guerra que começou em 24 de fevereiro.