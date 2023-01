Ucrânia lamenta "indecisão" sobre tanques pesados

A Ucrânia lamentou, neste sábado, a "indecisão" de seus aliados em fornecer tanques pesados modernos em sua guerra com a Rússia, acrescentando que isso "mata mais de seus concidadãos". "Cada dia de atraso significa a morte de ucranianos. Pense mais rápido", disse o conselheiro presidencial Mikhailo Podoliak, em um tuíte publicado após a reunião de aliados da Ucrânia na sexta-feira, na Alemanha, concluída sem qualquer acordo sobre a entrega desse tipo de armamento a Kiev.

