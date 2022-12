Ucrânia pedirá exclusão da Rússia do Conselho de Segurança da ONU

publicidade

A Ucrânia pretende pedir nesta segunda-feira (26) a remoção da Rússia como membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, anunciou o chefe da diplomacia do país, Dmytro Kuleba. "Amanhã expressaremos oficialmente nossa posição. Temos uma pergunta simples: A Rússia tem o direito de permanecer como membro permanente do Conselho de Segurança da ONU?", afirmou Kuleba em um discurso exibido na televisão neste domindo. "Temos uma resposta convincente e fundamentada: não, não tem", acrescentou.

Kuleba informou que a questão da presença da Rússia como membro permanente, com poder de veto, no Conselho de Segurança da ONU já está sendo discutido nos círculos diplomáticos. Os outros integrantes permanentes são Estados Unidos, Reino Unido, França e China. O Conselho de Segurança tem 15 membros, responsáveis por examinar as crises mundiais e aprovar sanções, assim como eventuais ações militares, mas os cinco membros permanentes - todos com poder de veto que podem bloquear qualquer resolução - refletem a dinâmica de poder do final da Segunda Guerra Mundial.

Vários países defendem uma reforma do organismo e alguns criticam sua falta de representatividade, com a falta de membros permanentes da África e América Latina.O Conselho se torna impotente diante de apenas um integrante com poder de veto, como aconteceu em fevereiro, quando a Rússia invadiu a Ucrânia e os diplomatas se limitaram a ler declarações.

Em setembro, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pediu ampliação do Conselho de Segurança para torná-lo mais inclusivo.