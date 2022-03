UE classifica bombardeio em maternidade na Ucrânia como "crime de guerra odioso"

O chefe da diplomacia da União Europeia, Josep Borrell, classificou, nesta quinta-feira, como um "crime de guerra odioso" o bombardeio russo de um prédio que abriga uma maternidade e um hospital pediátrico em Mariupol, sudeste da Ucrânia. O ataque deixou três mortos, entre eles uma menina. "Mariupol está sitiada. O bombardeio pela Rússia de um hospital que contém uma maternidade é um crime de guerra odioso" reagiu ele no Twitter.

#Mariupol is under siege.



Russia’s shelling of maternity hospital is a heinous war crime.



Strikes of residential areas from the air and blocks of access of aid convoys by the Russian forces must immediately stop.



Safe passage is needed, now.#PutinsWar #Accountability