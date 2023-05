VÍDEO: Primeira digitalização 3D do "Titanic" revela mais detalhes do naufrágio

publicidade

Imagens publicadas pela BBC esta semana mostraram a primeira varredura 3D em tamanho real do naufrágio do Titanic. O trabalho pode ajudar aos cientistas a revelar mais detalhes sobre a trágica jornada do transatlântico pelo Atlântico há mais de um século. A digitalização em alta resolução reconstruiu os destroços do navio afundado no mar a quase 4.000 metros de profundidade. As imagens foram criadas a partir da cartografia de águas profundas.



Em sua viagem inaugural da cidade inglesa de Southampton até Nova Iorque, em abril de 1912, o luxuoso transatlântico naufragou após colidir com um iceberg. Dos 2.224 passageiros e tripulantes que viajavam a bordo do navio, o maior do mundo na época em que foi fretado, mais de 1.500 morreram.



Seus destroços foram explorados várias vezes desde sua descoberta em 1985, localizado a cerca de 650 quilômetros da costa do Canadá. Entretanto, as câmeras nunca conseguiram capturar o barco inteiro.