VÍDEO | Um estaleiro finlandês está dando os retoques finais no "Icon of the Seas" ("Ícone dos Mares"), o maior cruzeiro do mundo, antes de sua primeira viagem prevista para janeiro de 2024



Confira a matéria no link:https://t.co/3YPW3fp2P2

📹ELIAS HUUHTANEN / AFPTV / AFP pic.twitter.com/55ejMNCayB